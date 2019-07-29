هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يوليو, 2019 02:22 م

الخرطوم (رويترز) - قالت نقابة أطباء السودان الشرعية المرتبطة بالمعارضة يوم الاثنين إن أربعة تلاميذ وشخصا بالغا قتلوا بالرصاص عندما فضت قوات الأمن احتجاجا بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

وأضافت أن الخمسة قتلوا أثناء مظاهرة نظمها تلاميذ المدارس الثانوية في المدينة.

وتابعت النقابة، وهي من النقابات المهنية التي قادت احتجاجات على مدى أشهر ضد حكم عمر حسن البشير، أن عددا من الأشخاص أصيبوا.

ولم يصدر تعليق على الفور من أجهزة الأمن أو القادة العسكريين الذين أطاحوا بالبشير في أبريل نيسان مع تصاعد الاحتجاجات.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التلاميذ يتظاهرون خارج مستشفى الأبيض الرئيسي احتجاجا على سقوط قتلى وجرحى.

وفي اللقطات المصورة، ردد مئات المراهقين الذين يرتدون الزي المدرسي هتافات منها "الدم قصاد الدم" و "لن نقبل الدية". ولم يتسن لرويترز على الفور التأكد من صحة التسجيلات أو متى صورت.

ولم تذكر النقابة تفاصيل عن سبب بدء المظاهرات في الأبيض التي تبعد نحو 400 كيلومتر جنوب غربي الخرطوم.

لكن نشطاء المعارضة يواصلون احتجاجاتهم منذ أبريل نيسان للضغط على الجيش لتسريع الانتقال إلى الحكم المدني والمطالبة بتطبيق العدالة في قتل المتظاهرين أثناء فض اعتصام بالخرطوم في يونيو حزيران.

ويتفاوض ائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض مع المجلس العسكري الحاكم من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء انتخابات.

ووقع الجانبان اتفاقا يوم 17 يوليو تموز يحدد المؤسسات الانتقالية. لكن المحادثات تأجلت مرارا منذ ذلك الحين وسط خلافات بشأن صياغة إعلان دستوري يحدد دور مجلس جديد لإدارة السودان.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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