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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 10:25 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:25

من جينا شيريلوس و رودريجو كامبوس

نيويورك (رويترز) - نُقل 10 أشخاص كانوا على متن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات قادمة من دبي إلى مستشفيات في نيويورك لتلقي العلاج على أثر إصابتهم بمرض غامض يوم الأربعاء بعد أن اشتكى عشرات من الركاب وأفراد الطاقم من الشعور بالإعياء أثناء الرحلة الليلية التي استغرقت 14 ساعة.

ولم تتأكد حتى الآن طبيعة المرض لكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت في بيان الأعراض شملت الحمى والسعال.

وهبطت الطائرة التي تقل 521 راكبا على الأقل في مطار جون كنيدي الدولي حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش) وأحاطت بها على الفور عشرات من سيارات الإسعاف وغيرها من عربات الطوارئ فيما كان الركاب ينتظرون في قلق قيام السلطات الصحية بإجلائهم.

وفي نهاية المطاف قال مكتب رئيس بلدية نيويورك إن 19 شخصا في المجمل تأكدت إصابتهم بالإعياء. وقالت الشركة التي مقرها دبي إن ثلاثة ركاب وسبعة من أفراد الطاقم نقلوا إلى المستشفى.

وقالت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات "أجريت فحوصات طبية إضافية لتسعة ركاب في الموقع قرب الطائرة وغادروا بعد ذلك... تم السماح لباقي الركاب بالمغادرة".

كانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت في بيان إن نحو 100 شخص ممن كانوا على هذه الطائرة شعروا بأعراض مرضية لكن البيان لم يفسر التباين في أرقام المصابين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن البيت الأبيض يتابع الوضع ويطلع الرئيس دونالد ترامب على ما يستجد من معلومات.

وقالت ديالا مكي التي كانت مسافرة على الدرجة الأولى بالطائرة للمشاركة في أسبوع الأزياء في نيويورك "كان طاقم طائرة الإماراتية يقدم أفضل مساعدة. لم يكونوا في حالة انزعاج وهو أمر مثير للإعجاب".

وأضافت مكي (36 عاما) في مقابلة أجريت معها خارج مطار جون كنيدي "بعد ذلك قام المسؤولون الأمريكيون بفحص كل واحد منا حتى خرجنا. في الحقيقة تعاملوا مع الأمر بصورة جيدة".

ويشير موقع (فلايت أوير دوت كوم) إلى أن الطائرة المعنية من طراز إيرباص إيه388 ذات الطابقين، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم.

وقال الموقع إن الطائرة تأخرت في الإقلاع واستمرت نحو 14 ساعة.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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رويترز