نواب إسرائيليون يقرون قانونا لصادرات القنب لأغراض طبية

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 12:38 م

القدس (رويترز) - أعطى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) موافقته النهائية على قانون مثير للجدل طال انتظاره يسمح بتصدير القنب لأغراض طبية في خطوة من شأنها تعزيز مالية الدولة.

وصوت النواب في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء لصالح مشروع القانون الذي ما زال ينتظر موافقة الوزراء ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والشركات الإسرائيلية من بين كبرى الشركات العالمية المنتجة للقنب الطبي مستفيدة من طقس ملائم وخبرة في التكنولوجيات الطبية والزراعية.

وتفيد تقديرات وزارتي المالية والصحة أن الصادرات قد تزيد الدخل الضريبي بنحو مليار شيقل (265 مليون دولار) سنويا.

ويفرض مشروع القانون قواعد صارمة على المصدرين ويهدد بالسجن وغرامات كبيرة على من ينتهكها.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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