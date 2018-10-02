نواب: الرئيس العراقي برهم صالح يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة
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السياسي العراقي عادل عبدالمهدي - أرشيف رويترز(reuters_tickers)
السليمانية(العراق) (رويترز) - قال عضوان بمجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء إن الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح اختار السياسي الشيعي المخضرم عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبموجب الدستور العراقي فإن أمام عادل عبد المهدي 30 يوما لتشكيل حكومة وتقديمها للبرلمان للموافقة عليها.
وجاء اختيار صالح لعادل عبد المهدي بعد أقل من ساعتين من انتخابه رئيسا.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز