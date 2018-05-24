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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 08:55 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 20:55

جمال عيد، أحد محامي وائل عباس، والمدافع عن حقوق الإنسان. صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمرت يوم الخميس بحبس المدون البارز وائل عباس 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات منها "الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون... ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة".

وألقي القبض على عباس، وهو صحفي حاصل على جوائز وناشط حقوقي، فجر الأربعاء عندما داهمت الشرطة منزله دون أن تقدم أمر الاعتقال قبل أن تعصب عينيه وتقتاده بملابس المنزل لجهة غير معلومة.

وقال جمال عيد، أحد محامي عباس، على حسابه على تويتر "وائل عباس علماني مطالب بالديمقراطية وليس إرهابيا.. 15 يوم حبس!! مصر بلد اللاعدالة".

وعرف عباس في دوائر النشطاء بعد أن نشر تسجيلات مصورة تظهر وحشية الشرطة. وأثار أحد هذه التسجيلات، والذي نشر في 2006، موجة غضب أدت إلى فتح تحقيق وإدانة نادرة لرجلي شرطة.

وفاز عباس في 2007 بجائزة نايت للصحافة الدولية من المركز الدولي للصحفيين بواشنطن.

وصعدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية حملة على المنتقدين السياسيين، إذ اعتقلت مجموعة من النشطاء وهو ما أثار اهتماما عالميا.

في غضون ذلك، قال البيت الأبيض في بيان إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس قلق الولايات المتحدة إزاء اعتقال نشطاء على الرغم من إطلاق سراح سجناء آخرين في الآونة الأخيرة.

وأضاف البيت الأبيض "عبر بنس عن دعمه لإطلاق الرئيس السيسي سراح أكثر من 300 سجين، ومن بينهم المواطن الأمريكي أحمد عطيوي".

وتابع أن نائب الرئيس عبر خلال الاتصال الهاتفي أيضا "عن القلق بشأن اعتقال نشطاء آخرين لا ينتهجون العنف في مصر".

وتتهم منظمات حقوقية حكومة السيسي بشن حملة واسعة على المعارضة تقول إنها أسوأ حملة تشهدها مصر على الإطلاق.

ومنذ عام 2013، عندما أعلن السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، ألقت السلطات القبض على آلاف الإسلاميين وعشرات النشطاء الليبراليين والصحفيين وقدمتهم للمحاكمة.

وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر.

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رويترز