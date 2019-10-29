هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 10:36 م

القاهرة (رويترز) - قال الزعيم السياسي الشيعي هادي العامري يوم الثلاثاء إنه سيتعاون مع رجل الدين مقتدى الصدر من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد.

كان الصدر قد وجه الدعوة في وقت سابق يوم الثلاثاء إلى العامري أكبر منافسيه السياسيين للتعاون معه للإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الوقت الذي تظاهر فيه آلاف المحتجين المناهضين للحكومة في الشوارع لليوم الخامس.

وقال الصدر الذي يتزعم أكبر كتلة في البرلمان في بيان يوم الثلاثاء إنه طلب من العامري زعيم ثاني أكبر كتلة بالبرلمان مساعدته في إجراء تصويت في البرلمان لسحب الثقة من رئيس الوزراء.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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