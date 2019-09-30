هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2019 04:37 م

جنديان إيطاليان في موقع هجوم في مقديشو يوم الاثنين. تصوير: فيصل عمر - رويترز.

من عبدي شيخ

مقديشو (رويترز) - شن مسلحون صوماليون يوم الاثنين هجوما عنيفا على قاعدة تتولى فيها القوات الأمريكية مهمة تدريب قوات خاصة صومالية في حين استهدف انفجار منفصل رتلا عسكريا إيطاليا بالعاصمة مقديشو.

وقال مسؤولون أمريكيون وإيطاليون إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين في أي من الهجومين.

وذكر مصدر أمني والشرطة الصومالية أن سيارتين ملغومتين انفجرتا عند قاعدة بلدوجلي التي تؤوي أيضا قوات صومالية وقوات حفظ سلام أوغندية وأعقب ذلك إطلاق نيران من أسلحة صغيرة.

وقال ضابط الشرطة الميجر عبد الله نور لرويترز "حاولت سيارتان ملغومتان انتحاريتان من منطقة شبيلي الوسطى مهاجمة مطار بلدوجلي لكنهما انفجرتا خارج بوابة المطار".

وأعلنت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقع قاعدة بلدوجلي على بعد نحو 100 كيلومتر غربي مقديشو. وهاجم مسلحون القاعدة في فبراير شباط باستخدام مدافع مورتر لكن دون وقوع أي إصابات.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان "أحبطت قوات الأمن هذا الهجوم الذي فشل في نهاية الأمر نتيجة تحليها باليقظة وسرعة الرد مما منع المهاجمين من اختراق‭‭‭ ‬‬‬الحدود الدفاعية الخارجية للقاعدة".

وقال حسين شيخ علي وهو مستشار سابق بالأمن الوطني ومؤسس معهد هيرال وهو منظمة بحثية تركز على القضايا الأمنية مقرها مقديشو إن الهجوم أظهر أن حركة الشباب لديها شبكة مخابرات على مستوى جيد ويمكنها شن عمليات معقدة.

وأضاف أن الهجوم أصاب جزءا من القاعدة التي تضم قوات خاصة أمريكية تشرف على عمليات القوات الصومالية.

وقال "هذا يعني أن لديهم مخابرات عالية المستوى ودرجة من القدرة للاقتراب فحسب من ذلك المكان".

وتستخدم القاعدة أيضا في شن هجمات بطائرات مسيرة.

وتأتي هجمات يوم الاثنين في أعقاب‭‭‭ ‬‬‬تراجع الضربات الجوية الأمريكية في الصومال.

وشنت القيادة‭‭‭ ‬‬‬العسكرية الأمريكية في أفريقيا أربع هجمات خلال الشهرين الأخيرين مقابل 28 هجوما في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وقالت القيادة إنها تراقب الوضع.

وقالت حركة الشباب إن مقاتليها اخترقوا الحدود الخارجية للقاعدة لكن الشرطة نفت ذلك.

وفي هجوم منفصل في مقديشو يوم الاثنين استهدفت قنبلة زرعت على طريق رتلا عسكريا إيطاليا. ورأى صحفي من رويترز مركبة مدرعة لحقت بها أضرار شديدة وعليها ملصق صغير لعلم إيطاليا.

والقوات الإيطالية جزء من بعثة للاتحاد الأوروبي تتولى تدريب القوات الصومالية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحد صبحي خليفة)

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