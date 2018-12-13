هروب 21 من متشددي الدولة الإسلامية من سجن عراقي والقبض على معظمهم

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 12:09 م

بغداد (رويترز) - قال مسؤولو أمن أكراد يوم الخميس إن 21 سجينا، معظمهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية سجنوا بتهم الإرهاب، هربوا من سجن في شمال العراق لكن جرى الإمساك بخمسة عشر منهم.

ويقع سجن سوسة مشدد الحراسة قرب مدينة السليمانية الكردية العراقية ويضم سجناء معظمهم متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية ألقي القبض عليهم خلال المعارك ضد التنظيم التي بدأت في 2014.

وقال مسؤولان أمنيان إن قوات الأمن الكردية بدأت عمليات ملاحقة بعد الهروب في وقت متأخر يوم الأربعاء وإن 15 من أصل 21 ألقي القبض عليهم. ولا تزال أماكن الستة المتبقين غير معروفة.

ورغم أن سجن سوسة يقع في إقليم كردستان العراق شبه المستقل في شمال العراق فإنه يخضع بالكامل لسيطرة الحكومة الاتحادية.

وقال مصدر أمني كردي "كل السجناء المدانين الذين هربوا من داعش".

ولم يتضح كيف تمكن السجناء من الهرب من السجن المحصن.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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