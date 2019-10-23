هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 07:26 م

من دان وليامز

القدس (رويترز) - خلال مواجهة مع رجل يميني قاطعه وهو يتكلم أثناء حملته في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي في إسرائيل، أمسك بيني جانتس بتلابيب الرجل ورمقه بنظرات غاضبة ثم قال له "لا أحد يريد شرا بك.. لا نريد إلا ما هو في صالحك".

اشتملت هذه المواجهة في جوانب منها على التقبل والتهديد والغموض الشديد. وعلى هذا القياس هناك الكثير من الأمور حول رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، الذي سيحاول تشكيل الحكومة بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التخلي عن محاولاته لتشكيل ائتلاف جديد.

وكان الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين قد اختار في بادئ الأمر نتنياهو لتكليفه بتشكيل الحكومة في أعقاب الانتخابات التي أُجريت في 17 سبتمبر أيلول، ولم تسفر عن فائز واضح بالأغلبية. وبعد فشل نتنياهو جاء دور جانتس الذي حصل حزبه (أزرق أبيض) على 33 مقعدا في البرلمان، بزيادة مقعد واحد عن حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.

وسنحت الفرصة الآن أمام الجنرال البالغ من العمر 60 عاما، والذي أُطلق عليه لقب "الأمير" وهو يرتقي في صفوف الجيش، للإطاحة بعرش نتنياهو، الذي يُشار إليه بين الحين والآخر باسم "الملك بيبي" بعد هيمنته على السياسة الإسرائيلية لأكثر من عقد شغل خلاله منصب رئيس الوزراء.

وعندما كان يشغل منصب رئيس الأركان بين عامي 2011 و 2015، كان جانتس شخصية موضع اتفاق وتوافق. والآن يحاول الاحتفاظ بشعبيته الواسعة كرئيس لحزب أزرق أبيض الذي تشكل في تاريخ قريب حاملا اسم لوني العلم الإسرائيلي.

لكن ما الذي سيفعله إذا اعتلى العرش، سيظل شيئا غامضا إلى حد كبير حيث تجنب إلزام نفسه بأي شيء فيما يخص بعضا من القضايا الهامة.

ويصور جانتس نفسه على أنه متفوق على صعيد الدبلوماسية على نتنياهو من ناحية قدرته على تقبل واستيعاب الآخرين، ويحث على مضاعفة الجهود لاستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين، لكنه لم يصل إلى حد تقديم أي التزام بالدولة التي يطمحون إليها ويسعون لإقامتها.

وينظر المؤيدون إلى تحفظ جانتس على أنه محاولة لتهدئة المشهد السياسي بعد إجراء الانتخابات مرتين هذا العام وكذلك بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بعد اقتراع جرى في أبريل نيسان. ويقولون إن جانتس يفضل أن يحتفظ برأيه بدلاً من استنزاف مصداقيته بالوعود التي يعرف الناخبون أنها لن تتحقق أبدا.

وعندما كان رئيسا للأركان، قاد جانتس حربين في غزة قُتل فيهما حوالي 2300 فلسطيني.

وقال موسى أبو مرزوق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المهيمنة في غزة إن الحركة "لا تفرق بين جانتس أو نتنياهو".

وقالت السلطة الفلسطينية الأكثر اعتدالاً إنها على استعداد للتحدث مع أي زعيم إسرائيلي. لكن حنان عشراوي، المسؤولة البارزة في منظمة التحرير الفلسطينية، قالت قبل انتخابات سبتمبر أيلول إنه لا فرق بين جانتس ونتنياهو.

*سمات شخصية

نشأ جانتس، الذي يبلغ طوله 191 سنتيمترا، في مزرعة جماعية أسسها ناجون من المحرقة، بينهم والداه، وقضي فترة في مدرسة دينية. وهو متزوج من مظلية سابقة له منها أربعة أطفال.

وكان، طوال فترة الانتخابات، يهاجم نتنياهو بسبب مزاعم الفساد التي تطارد الزعيم المخضرم، رغم نفيه لها، منذ سنوات.

وشن نتنياهو هجوما مضادا متهما جانتس بأن هاتفه المحمول تعرض فيما يبدو لاختراق إيراني قد يجعله عرضة للابتزاز من طهران، لكن الاتهام لم يؤثر على صورة جانتس.

ورئيس الأركان السابق خطيب مفوه يتفوق في أسلوبه على نتنياهو، ويتحدث من حين لآخر من نص مكتوب لتذكير المستمعين بخلفيته العسكرية. وعندما فاز حزبه بمقاعد أكثر من نتنياهو، تحدث عن تحقيق "مهمته" وعن فشل منافسه.

ووصف نتنياهو جانتس بأنه "يساري ضعيف"، وكان رعديدا في مواجهة إيران والفلسطينيين عندما كان في المنصب الرسمي.

لكن نتنياهو هو من عين جانتس رئيسا للأركان، وكان يشيد به في ذلك الوقت، ويصفه بأنه "ضابط ورجل نبيل... محارب وإنسان".

وعندما كان جنرالا عام 1999، أشرف جانتس على وحدة اتصال مع حلفاء لبنانيين. وبحلول العام التالي، عندما انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، كان جانتس شخصية أثيرة ومحبوبة لدى وسائل الإعلام.

ثم خدم لفترة قصيرة نسبيا في الضفة الغربية، حيث اندلعت انتفاضة فلسطينية. وقاد جانتس في وقت لاحق القوات على الحدود اللبنانية، لكن تم تكليفه بمهمة أخرى قبل حرب 2006 غير الحاسمة مع حزب الله، لذلك تجنب الكثير من ردود الفعل اللاحقة التي أسفر عنها تحقيق إسرائيلي.

ولم يعرف كيف نال لقب "الأمير". ويقول البعض إن هذا ناجم عن ترقيه وصعوده بخطى واثقة عبر الرتب، بينما يقول آخرون إنه نتج عما يصفه معارضوه بأنه اعتداد مفرط بالنفس.

ورفض جانتس تلميحات بأنه يفتقر إلى الشجاعة اللازمة لخوض القتال. وقال في يناير كانون الثاني "يجب أن يعرف قادة الجماعات الإرهابية أن أحمد الجعبري ليس الأول، وربما لا يكون الأخير" في إشارة إلى قائد عسكري في حركة حماس كان قد أمر باغتياله عام 2012.

وتحدث الجنرال الأمريكي المتقاعد مارتن ديمبسي، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة بين 2011 و 2015، في مقابلة مع رويترز في يناير كانون الثاني عن جانتس وقال إنه كان "قائدًا رائعًا" في مهمته.

ولم يخف جانتس سرا أنه يتعلم وهو في المنصب، في إشارة إلى العمل السياسي، ويعتمد على شركائه في قيادة حزب أزرق أبيض، ومن بينهم رئيسا أركان سابقان آخران، ووزير سابق للدفاع ووزير مالية سابق.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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