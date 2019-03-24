هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 09:28 م

تيجوسيجالبا (رويترز) - وصفت هندوراس يوم الأحد القدس بأنها عاصمة إسرائيل وقالت إنها ستفتح مكتبا تجاريا هناك ليكون مكملا لسفارتها في تل أبيب، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الأنباء تمثل تغيرا رسميا في سياستها تجاه المدينة المقدسة.

وقالت وزارة خارجية هندوراس في بيان إن الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية ستفتح "مكتبا تجاريا في القدس، عاصمة إسرائيل، وهو ما سيكون بمثابة توسعة لسفارة هندوراس في مدينة تل أبيب".

ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين لتوضيح ما إذا كانت هندوراس اعترفت رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل اقتفاء لأثر الرئيس دونالد ترامب الذي نقل في مايو أيار الماضي السفارة الأمريكية إلى المدينة.

ولاقت خطوة ترامب انتقادات من دول كثيرة وأثارت غضب الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولة يسعون لإقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ولا تزال القدس الشرقية محتلة بموجب القانون الدولي ومن المفترض تحديد وضع المدينة في إطار أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز على تويتر عن خطط الافتتاح "الفوري" للمكتب التجاري. وكان قد أشار في الأشهر الأخيرة إلى أن حكومته تدرس نقل سفارة هندوراس إلى القدس.

وسافر هيرنانديز، حليف الولايات المتحدة، إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر بشأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية في هندوراس في بيان إن إسرائيل ستفتح في بادرة متبادلة مكتبا للتعاون في تيجوسيجالبا على أن تمنحه وضعا دبلوماسيا.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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