هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مارس, 2020 09:08 ص

وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في مؤتمر صحفي في كييف يوم 10 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: فالنتين أوجيرنكو - رويترز

زغرب (رويترز) - ذكر وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك يوم الجمعة أنه يجب تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته موسكو وأنقرة في منطقة إدلب السورية من خلال إقامة منطقة حظر طيران لمنع تعرض أي مستشفيات للقصف.

وقال للصحفيين لدى وصوله إلى العاصمة الكرواتية زغرب لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "سيكون من الحكمة إضافة منطقة حظر طيران".

وأضاف "أعتقد أن الدول الأوروبية ترغب بشدة في المضي قدما... لإقناع كل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإقامة منطقة حظر الطيران تلك. هذا لن يعوق القتال ضد القاعدة، لكنه سيوقف قصف المستشفيات".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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