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هيئة إماراتية تدرس استئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى دمشق

طائرات في مطار دبي الدولي. صورة من أرشيف رويترز

(reuters_tickers)

دبي (رويترز) - قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في بيان يوم الأحد إنها تقيم الوضع لاستئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى العاصمة السورية دمشق.

وصدر بيان الهيئة بعد إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق يوم الخميس.

وكانت شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات علقتا الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012 بسبب المخاوف الأمنية.

وردا على طلب للتعليق، قالت شركة الاتحاد إن ليس لديها خطط فورية لاستئناف الخدمات إلى دمشق مضيفة أنها تراقب الوضع باستمرار.

وقالت شركة الإمارات في بيان أيضا إنها تراقب الوضع لكن ليس لديها ما تعلنه في الوقت الراهن.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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