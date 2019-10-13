هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 01:51 م

بيروت (رويترز) - قالت هيئة إنقاذ الطفولة إنها تشعر بقلق بالغ بسبب تقارير عن فرار مئات النساء والأطفال من أقارب مقاتلي الدولة الإسلامية من مخيم للنازحين بشمال سوريا بعد سقوط قذائف عليه يوم الأحد.

وأضافت الهيئة أن مبنى ملحقا بمخيم عين عيسى فروا منه كان يؤوي 249 امرأة و700 طفل من المنتسبين للدولة الإسلامية وحذرت من "خطر فقدان أطفال لرعايا أجانب وسط الفوضى".

وذكرت في بيان أن تقارير أشارت إلى أن الملحق بات خاليا الآن من النساء الأجانب وأن "أجانب مقنعين على دراجات نارية يحيطون بالمخيم".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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