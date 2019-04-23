هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 08:14 م

جانب من عمليات فرز الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في القاهرة يوم 22 ابريل نيسان 2019. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الثلاثاء إن الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية، التي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030، بنسبة 88.83%.

وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 44.33%.

وأضاف إبراهيم في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي "موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة من المشاركين في الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية ... بنسبة 88.83 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة ومن ثم نفاذها من الآن دستورا لكم".

وتمدد التعديلات، التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، رئاسة السيسي الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات كما تسمح له بالترشح مجددا لفترة ثالثة من ست سنوات في عام 2024.

وتعزز التعديلات أيضا دور الجيش وتوسع سلطة الرئيس فيما يخص التعيينات بالقضاء.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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