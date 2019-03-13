هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 10:19 ص

القاهرة (رويترز) - قالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان يوم الأربعاء إنها اتخذت قرارا احترازيا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج من طراز ماكس 737 ماكس في الأجواء والمطارات المصرية وذلك في أعقاب سقوط طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز يوم الأحد.

وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.

وتابعت أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد - تحرير نادية الجويلي)

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