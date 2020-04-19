هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2020 11:02 ص

الرياض (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد أن هيئة كبار العلماء، وهي أعلى جهة دينية بالمملكة، تحث المسلمين في أنحاء العالم على أداء صلوات الفريضة والتراويح في منازلهم خلال شهر رمضان إذا كانت بلدانهم تطالبهم بالتباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الهيئة في بيان أنه ينبغي "أن يجتنب المسلم التجمعات نظرا لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى... وليستحضر المسلم وهو يفطر في بيته ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس وفي ذلك قربة عظيمة عند الله".

وعبر المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يوم الجمعة عن نفس الرأي، قائلا إنه ينبغي أداء الصلوات في رمضان وعيد الفطر في المنازل إذا استمر وباء فيروس كورونا.

وسجلت السعودية 8274 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، و92 وفاة حتى الآن، وهي الحصيلة الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بها 24374 إصابة و156 حالة وفاة.

وأوقفت حكومة السعودية في منتصف مارس آذار أداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بالمساجد في إطار جهودها للحد من انتشار الفيروس.

وقال المسؤولون بالمسجد النبوي الأسبوع الماضي إنه تقرر منع توزيع وجبات الإفطار في المسجد للمحتاجين خلال شهر رمضان.

(تغطية صحفية غيداء غنطوس ومروة رشاد - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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