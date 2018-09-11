هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 10:26 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:26

القاهرة (رويترز) - قالت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر إن قراصنة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتركيا لم تحددهم اخترقوا موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان أصدرته الهيئة إن الاختراق تم "من قبل هاكرز (قراصنة) أتراك وإخوان" مضيفة أنه "يأتى في سياق المحاولات اليائسة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية وحروبها غير المشروعة لتزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب بما يخالف مواثيق الشرف الإعلامية الدولية والأعراف التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن نزاهة الإعلام".

وأضاف البيان أن الهيئة تدين جريمة الاختراق وأنها بصدد "اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبيها وتفعيل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالجرائم المعلوماتية".

وكان الاختراق قد بدأ في الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرا بالتوقيت المحلي (12.10 بتوقيت جرينتش) واستمر ساعة تقريبا، وذلك عندما ظهرت لافتة تتصدرها صورة للعضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي في الصفحة الرئيسية للموقع وفي صفحات عديدة منه.

وكتب في اللافتة "فقط لأن لهم أفكارا مختلفة تجهزون لهم المشانق وتظلمون الأبرياء". وظهرت في اللافتة عبارات باللغة التركية أيضا وعلم تركيا.

وكان البلتاجي واحدا من 75 متهما حكمت عليهم محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا يوم السبت في قضية فض اعتصام مؤيد لجماعة الإخوان في أغسطس آب 2013 في محيط مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة. كما قضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، بالسجن المؤبد.

ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا من بين المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل الطعن عليها.

وأصدرت المحكمة أحكاما على 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وعلى أسامة محمد مرسي، أحد أبناء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالسجن المشدد عشر سنوات وعلى 22 متهما حدثا بالسجن عشر سنوات.

وعوقب 215 متهما، بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، بالسجن المشدد خمس سنوات.

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه ومحمد الشريف وأحمد طلبة- تحرير نادية الجويلي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز