هيلي: خطة أمريكا للسلام بالشرق الأوسط تستفيد من التكنولوجيا الجديدة

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 05:15 م

نيكي هيلي مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك يوم الثلاثاء. تصوير: شانون ستابليتون - رويترز

الأمم المتحدة (رويترز) - قالت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، المنتهية ولايتها، يوم الثلاثاء إن خطة بلادها للتوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين "تضم عناصر جديدة للنقاش وتستفيد من عالم التكنولوجيا الجديد الذي نعيش فيه".

وأضافت هيلي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الخطة التي قالت إنها اطلعت عليها "أطول كثيرا وتحتوي على المزيد من التفاصيل المدروسة... وتعترف بأن الحقائق على الأرض في الشرق الأوسط تغيرت بصورة كثيرة ومهمة".

ولم تدل هيلي بتفاصيل عن هذه الخطة التي طال انتظارها والتي أعدها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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