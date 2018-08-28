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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 09:50 م 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:50

نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تتحدث خلال اجتماع لمجلس الامن في نيويورك يوم 28 أغسطس آب 2018. تصوير: كارلو اليجري - رويترز.

واشنطن (رويترز) - شككت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على ما يبدو يوم الثلاثاء في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب في الاعتراض على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.

وفي تصريحات في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" وهي معهد بحثي بواشنطن غالبا ما يتعاطف مع إسرائيل اتفقت هيلي مع سائل أشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين.

وخفضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري مساعدتها لأونروا إلى 60 مليون دولار بعد أن تعهدت بدفع 350 مليون دولار خلال العام.

وقالت هيلي "سنكون أحد المانحين إذا قامت (أونروا) بإصلاح ما تفعله... إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم".

وتقول أونروا إنها تقدم خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. معظمهم أحفاد أشخاص فروا من فلسطين في حرب 1948 التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل.

وفي قضية أخرى مثيرة للمشاعر شككت هيلي أيضا في "حق العودة" الذي يطالب به الفلسطينيون في إطار أي تسوية نهائية للسلام.

وسئلت هيلي عما إذا كان يجب عدم طرح مسألة حق العودة فقالت "أتفق مع ذلك وأعتقد أن علينا أن نبحث هذا في ضوء ما يحدث (مع اللاجئين) في سوريا وما يحدث في فنزويلا".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)

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رويترز