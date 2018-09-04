هيلي : مجلس الأمن يبحث الوضع في إدلب السورية يوم الجمعة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الامن في نيويورك يوم 28 اغسطس آب 2018. تصوير: كارلو اليجري - رويترز(reuters_tickers)
الأمم المتحدة (رويترز) - قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الجمعة اجتماعا بشأن الوضع في محافظة إدلب السورية محذرة الحكومة السورية من استخدام أسلحة كيماوية قبل هجوم عسكري متوقع على نطاق واسع هناك.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر بالمعارضة المسلحة إن طائرات روسية وسورية قصفت مناطق على الطرف الغربي لإدلب وهي آخر معقل كبير تسيطر عليه المعارضة المسلحة.
وقالت هيلي في مؤتمر صحفي "هذا موقف مأساوي وإذا أرادوا مواصلة الطريق للسيطرة على سوريا فيمكنهم أن يفعلوا ذلك" في إشارة إلى الحكومة السورية وحليفتيها روسيا وإيران.
وأضافت "لكنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك بالأسلحة الكيماوية. لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك بمهاجمة شعبهم ولن يتم خداعنا".
ووثقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة محظورة بشكل ممنهج في الحرب الأهلية السورية من بينها غاز الأعصاب سارين وغاز خردل الكبريت. ولكن المنظمة لم توجه اللوم لطرف محدد في الهجمات.
وقالت هيلي" إذا استُخدمت أسلحة كيماوية فإننا نعرف على وجه الدقة من الذي سيستخدمها".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز