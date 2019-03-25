هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 07:19 م

دبي (رويترز) - حثت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك الإمارات على ضمان محاكمة عادلة لثمانية لبنانيين متهمين بتشكيل "خلية إرهابية" لها صلات بجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت في أواخر 2017 وأوائل 2018 المتهمين، وجميعهم شيعة يعيشون ويعملون في الإمارات منذ أكثر من 15 عاما. ووجهت لهم الشهر الماضي تهمة إنشاء خلية مرتبطة بجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إنهم ظلوا لأكثر من عام في الحبس الانفرادي دون توجيه اتهام لهم وإن بعضهم تعرض لإساءة المعاملة وفقا لما ذكره أفراد عائلاتهم. وأضافت أنه جرى منعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم أو الاطلاع على الأدلة ضدهم.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان "يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة".

ولم ترد الحكومة الإماراتية على الفور على طلب للتعليق من رويترز.

وذكرت وسائل الإعلام الإماراتية الشهر الماضي أنه بدأت محاكمة 11 رجلا عربيا، بينهم ثلاثة "هاربين". وقالت إن المجموعة متهمة بالتخطيط لتفجير "منشأة حيوية" في الإمارات بإيعاز من حزب الله.

وتم تحديد موعد الجلسة التالية في 27 مارس آذار.

وفي عام 2016، أعلنت الإمارات إلى جانب السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت، وجميعها دول سنية متحالفة مع الولايات المتحدة، حزب الله منظمة إرهابية وحذرت أي مواطن أو مغترب من إقامة أي روابط معه.

وفي وقت لاحق من العام نفسه، قضت محكمة إماراتية أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد على سبعة أشخاص بتهمة إنشاء خلية مرتبطة بحزب الله.

والإمارات مركز للسياحة والتجارة في الشرق الأوسط، لكنها لا تتسامح على نحو يذكر من الانتقاد العلني لنظامها الحاكم وسياساتها وتشن حربا على الإسلام السياسي.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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