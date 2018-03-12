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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 04:56 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 16:56

صبي يسير بجوار مبنى مدمر في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا في صورة بتاريخ الثامن من مارس اذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز. (reuters_tickers)