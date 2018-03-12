واشنطن تدعو الأمم المتحدة للمطالبة بهدنة في الغوطة الشرقية ودمشق
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صبي يسير بجوار مبنى مدمر في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا في صورة بتاريخ الثامن من مارس اذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز.(reuters_tickers)
الأمم المتحدة (رويترز) - طالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة حيث تقول القوات الموالية للرئيس بشار الأسد إنها تستهدف جماعات "إرهابية" تقصف العاصمة.
ووصفت الأمم المتحدة الغوطة الشرقية بأنها "جحيم على الأرض". ووزعت الولايات المتحدة مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تطالب بوقف فوري للقتال لمدة 30 يوما كما تطلب من الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش "الإسراع بإعداد مقترحات لمراقبة تنفيذ وقف القتال وأي تحرك للمدنيين".
ولم يتضح بعد الموعد الذي ستطرح فيه المسودة، التي اطلعت عليها رويترز، للتصويت.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز