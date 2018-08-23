واشنطن: ملتزمون بعلاقاتنا مع كندا والسعودية رغم خلاف الدولتين
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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن يوم الثامن من اغسطس اب 2018. تصوير: يوري جريباس - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قالت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إن بومبيو قال لنظيرته الكندية كريستيا فريلاند إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الوثيقة مع كل من كندا والسعودية وسط خلاف دبلوماسي بين الدولتين الحليفتين لواشنطن.
وبومبيو هو أرفع مسؤول أمريكي يدلي بتصريحات علنية بشأن الخلاف بين كندا والسعودية.
ونشب خلاف بين أوتاوا والرياض بسبب اعتقال ناشطين في السعودية على مدى الشهر المنصرم إذ طالبت كندا بإطلاق سراح نشطاء المجتمع المدني.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت هذا الشهر إن واشنطن تحث الدولتين على حل الخلاف بالسبل الدبلوماسية وإنها ناقشت الأمر مع مسؤولين سعوديين.
وقالت كندا إنها ستواصل الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان فيما جمدت السعودية أي صفقات تجارية جديدة مع كندا وطردت سفيرها واستدعت سفيرها لدى أوتاوا.
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يونيو حزيران على الرغم من أن الدولتين حليفتان مقربتان. كما سعى ترامب لتوثيق العلاقات مع السعودية.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز