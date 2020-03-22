القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأحد نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها في بيان إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة إن القرار سيكون ساريا بعد 48 ساعة ولا يشمل "رحلات الشحن ورحلات الاجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع".

(تغطية صحفية أحمد طلبة-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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