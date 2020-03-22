هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2020 12:07 ص

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأحد إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات قررت إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم و يستثني "في أسواق الأسماك والخضار و اللحوم" التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة. كما يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة.

وأضافت وام أنه تقرر أيضا تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

(تغطية صحفية أحمد طلبة-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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