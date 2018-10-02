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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 01:24 م 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 13:24

برلين (رويترز) - أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز بأن الحكومة الألمانية قررت يوم الثلاثاء أن توقف في العام المقبل مهامها الاستطلاعية ومهام التزود بالوقود في الجو التي تأتي في إطار عمليات تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

ولم تنفذ ألمانيا سوى تدخلات محدودة في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية تركزت على التدريب والاستطلاع والإنقاذ الطبي وحفظ السلام إذ أن ماضيها النازي يجعل العمل العسكري مسألة حساسة. لكنها شاركت في هجوم جوي عام 1999 على ما كانت تعرف في ذلك الوقت باسم يوغوسلافيا.

وذكرت الوثيقة، دون أن تورد سببا للقرار، أن القوات الجوية الألمانية ستنهي طلعاتها بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول 2019.

وكان بعض من أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل تيار يسار الوسط والشريك الأصغر في ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحاكم قد أثار الشكوك بشأن هذه الطلعات.

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة الألمانية لم تحدد موعدا لإنهاء بعثة القوات الألمانية لتدريب أفراد الجيش العراقي لكن من المقرر مراجعتها يوم 30 أبريل نيسان.

وسيكون للمجلس الأدنى بالبرلمان القول الفصل بشأن استمرار نشر نحو 800 ألف جندي ألماني في المنطقة.

والطائرات الأمريكية المشاركة في مهام الاستطلاع والتزود بالوقود في الجو متمركزة الآن في قاعدة الأزرق الجوية في الأردن.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين الشهر الماضي خلال زيارة للقاعدة إنها لا تستبعد نشرا أطول أمدا للقوات في الشرق الأوسط وسط جدل أوسع نطاقا بشأن دور ألمانيا في عمل عسكري محتمل في سوريا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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رويترز