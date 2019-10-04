هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2019 10:36 ص

بروكسل (رويترز) - كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي عن أن وزراء مالية الدول الأعضاء سيرفعون سويسرا والإمارات الأسبوع القادم من قائمة التكتل للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية.

وينتظر أن يحذفوا الإمارات في العاشر من أكتوبر تشرين الأول من القائمة السوداء التي تضم الولايات القضائية التي تقاعست عن التعاون مع الاتحاد في المسائل الضريبية. وسيرفع أيضا اسم جزر مارشال بالمحيط الهادي من تلك القائمة.

كما ستشطب سويسرا من القائمة الرمادية التي تضم الدول التي التزمت بتغيير قواعدها الضريبية لتتسق مع معايير الاتحاد الأوروبي. وقالت الوثيقة إن سويسرا نفذت هذا الالتزام.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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