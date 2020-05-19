هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2020 12:35 م

بيروت (رويترز) - أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة السورية قررت يوم الثلاثاء الحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أغنى أغنياء سوريا، وزوجته وأولاده.

وحملت الوثيقة تاريخ 19 مايو أيار وعليها توقيع وزير المالية وجاء فيها أن "الحجز الاحتياطي" يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا.

كان مخلوف قد بث مقطعا مصورا يوم الأحد قال فيه إن المسؤولين طلبوا منه الاستقالة من رئاسة شركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، في أحدث منعطف في نزاع على الأصول والضرائب كشف عن خلاف في قلب النخبة الحاكمة بسوريا.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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