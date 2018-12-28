وحدات حماية الشعب السورية تدعو الحكومة لدخول منبج لحمايتها من تركيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 09:48 ص

بيروت (رويترز) - دعت وحدات حماية الشعب الكردية السورية حكومة الرئيس بشار الأسد يوم الجمعة للسيطرة على بلدة منبج لحمايتها من تهديد الهجمات التركية.

وقالت الوحدات، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية وتعهدت بسحقها، إن مقاتليها كانوا قد انسحبوا من منبج لقتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا.

وقال بيان وحدات حماية الشعب "ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضا وشعبا وحدودا إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط وحماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك