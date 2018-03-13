وحدات حماية الشعب الكردية: تركيا تقصف كل الطرق إلى عفرين بسوريا
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جانب من مدينة عفرين السورية في صورة التقطت يوم 11 مارس آذار 2018. تصوير: خليل العشاوي - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم الثلاثاء إن القوات التركية تقصف جميع الطرق المؤدية إلى مدينة عفرين بسوريا لكنها نفت صحة بيان للجيش التركي جاء فيه أنه يطوق المدينة ووصفته بأنه دعاية.
وقال نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب لرويترز إنه ما من سبيل للذهاب إلى عفرين مشيرا إلى أن كل الطرق تشهد قصفا من جانب تركيا.
وردا على سؤال عن بيان الجيش التركي الذي أشار إلى تطويق المدينة قال محمود إن عفرين محاصرة منذ فترة طويلة "من جميع الجهات". وأضاف أن تركيا تنشر أخبارا كاذبة لأغراض معنوية.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز