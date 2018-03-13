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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 09:58 ص 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:58

جانب من مدينة عفرين السورية في صورة التقطت يوم 11 مارس آذار 2018. تصوير: خليل العشاوي - رويترز (reuters_tickers)