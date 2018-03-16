وحدات حماية الشعب الكردية: قوات تركية تقصف عفرين وتحاول اقتحام المدينة
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مقاتلون مدعومون من تركيا يتقدمون شمالي عفرين السورية يوم 8 مارس اذار 2018. تصوير: خليل عشاوي - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية إن القوات التركية قصفت مدينة عفرين السورية وقتلت ما لا يقل عن 18 شخصا وإن مقاتلي الوحدات يخوضون معارك مع القوات التركية والمقاتلين المتحالفين معها الذين يحاولون اقتحام المدينة.
وقال بروسك حسكة المتحدث باسم وحدات حماية الشعب في عفرين إن القوات التركية تحاول مع المقاتلين المتحالفين معها اقتحام عفرين من الشمال.
وأضاف عبر الهاتف أنهم يقصفون المنطقة من أجل اقتحام عفرين وأن وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة التابعة لها تخوض معارك مع القوات المهاجمة.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز