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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 09:36 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:36

مقاتلون مدعومون من تركيا يتقدمون شمالي عفرين السورية يوم 8 مارس اذار 2018. تصوير: خليل عشاوي - رويترز (reuters_tickers)