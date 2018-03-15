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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 04:17 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 16:17

مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية - صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)