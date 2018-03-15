وحدات حماية الشعب الكردية: 10 آلاف فروا من ديارهم في عفرين خلال يومين
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مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم الخميس إن القصف التركي في منطقة عفرين دفع قرابة عشرة آلاف شخص إلى الفرار من منازلهم منذ يوم الاربعاء.
وقال بروسك حسكة المتحدث باسم الوحدات في عفرين "القصف الجوي والمدفعي لم يهدأ منذ يوم أمس. عدد من المدنيين نزحوا، وعددهم حوالي عشرة آلاف شخص".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز