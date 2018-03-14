وحدات حماية الشعب: حديث أنقرة عن السيطرة على عفرين غير واقعي
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مقاتلو الجيش السوري الحر المدعومون من تركيا في شرق عفرين يوم 11 مارس آذار 2018. تصوير: خليل العشاوي - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم الأربعاء إن توقعات تركيا بسيطرة قواتها على مدينة عفرين يوم الأربعاء غير واقعية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق يوم الأربعاء إنه يأمل أن يستكمل جيشه وحلفاؤه السيطرة على المدينة السورية بحلول مساء يوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود "اليوم المسا راح ياخد كل عفرين؟ إردوغان عم يكذب على العالم. ما بعرف كيف راح يصير".
وأضاف أن تصريحات أنقرة عن إجلاء مدنيين من عفرين غير صحيحة.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز