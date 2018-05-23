وحدة الإعلام الحربي: التحالف بقيادة أمريكا استهدف موقعين للجيش السوري
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بيروت (رويترز) - قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس إن طائرات حربية تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت موقعين للجيش السوري في صحراء شرق سوريا.
وأضافت الوحدة المتحالفة مع دمشق أن الضربات وقعت قرب منشأة تي 2 للطاقة التي تقع قرب الحدود مع العراق وعلى بعد نحو 100 كيلومتر غربي نهر الفرات حيث يدعم التحالف مقاتلين على الأرض في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم التحالف عبر الهاتف.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
رويترز