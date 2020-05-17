هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2020 03:20 م

رجل يصلي داخل مسجد في مدينة غزة في صورة بتاريخ أول مايو ايار 2020. تصوير: محمد سالم - رويترز.

غزة (رويترز) - قالت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة يوم الأحد إنها ستفتح المساجد في القطاع لأداء صلاة الجمعة بدءا من الجمعة المقبلة وكذلك إقامة صلاة عيد الفطر بموجب جملة من الإجراءات الوقائية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه الإجراءات تتمثل في " ضرورة التباعد بين المصلين، ووضع كمامة ، وترك المصافحة، واصطحاب سجادة الصلاة، والتباعد عند الدخول والخروج، منوهًة إلى أنه سيتم إغلاق أماكن الوضوء في المساجد".

وأوضحت الوزارة في بيانها "أن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية يدفعنا نحو دراسة فتح المساجد لإقامة الجماعات فيما بعد".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة قد أغلقت المساجد منذ الخامس والعشرين من مارس آذار الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة "المرضى وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة، والمنتهي حجرهم الصحي، ومن خاف على نفسه المرض، والنساء، والأطفال دون سن التكليف، بأداء صلاة الجمعة ظهرًا في البيوت".

وسجل قطاع غزة 20 إصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس في مارس آذار الماضي تعافت منها 16 حالة ولم تسجل فيه أية حالة وفاة بالفيروس.

(اعداد علي صوافطة للنشرة العربية تحرير. أحمد صبحي خليفة)

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