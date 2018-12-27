وزارة الإعلام السورية: الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق الخميس

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 ديسمبر, 2018 12:41 م

بيروت (رويترز) - قالت وزارة الإعلام السورية إن من المقرر أن تعيد دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق يوم الخميس في خطوة تمثل دفعة دبلوماسية كبيرة للرئيس بشار الأسد من دولة عربية كانت تقدم الدعم لمعارضيه ذات يوم.

والسفارة مغلقة منذ بدايات الصراع السوري الذي اندلع في عام 2011.

ولم يصدر تعليق من المسؤولين بالإمارات. وجاء ذلك في إشعار من وزارة الإعلام السورية للصحفيين لتغطية الحدث في الساعة الواحدة والنصف ظهرا (11:30 بتوقيت جرينتش) في مقر السفارة في حي أبو رمانة بالعاصمة السورية.

وقالت مصادر من المعارضة إن الإمارات كانت واحدة من عدة دول في المنطقة قدمت الدعم لجماعات تقاتل الأسد وإن كان دورها أقل أهمية من أدوار السعودية وقطر وتركيا.

وبعد مرور نحو ثماني سنوات على بدء الصراع استعاد الأسد السيطرة على أغلب أراضي سوريا بدعم كبير من روسيا وإيران وجماعات تدعمها إيران منها جماعة حزب الله اللبنانية.

وفي وقت سابق هذا الشهر أصبح الرئيس السوداني عمر حسن البشير أول رئيس عربي يزور دمشق منذ تفجر الصراع. وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا عام 2011.

ودعا البرلمان العربي هذا الشهر إلى "إعادة ​سوريا​ إلى العمل العربي المشترك" مكررا دعوة ترددها وسائل الإعلام المصرية الحكومية منذ عدة أشهر. وقال الدبلوماسي المصري المخضرم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في أبريل نيسان إن قرار تعليق عضوية سوريا كان متسرعا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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