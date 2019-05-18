من علي عبد العاطي
جدة(السعودية) (رويترز) - قالت وزارة الإعلام السعودية على تويتر في ساعة متأخرة من مساء السبت إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمنها واستقرارها خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز زعماء دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت الأسبوع الماضي منشآت نفطية في السعودية وسفنا تجارية قبالة ساحل دولة الإمارات.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)