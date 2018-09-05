وزارة الخارجية الفلسطينية: الوزير دعا رئيس باراجواي للعدول عن قرار نقل السفارة إلى القدس
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية يوم 27 يونيو حزيران 2018. تصوير: محمد تركمان - رويترز(reuters_tickers)
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأربعاء إن وزير الخارجية رياض المالكي طلب من رئيس باراجواي الجديد ماريو عبده إعادة سفارة بلاده في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.
وأشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان ووصفته بأنه "انجاز دبلوماسي فلسطيني هام وجديد" وقالت إن المالكي اجتمع مع عبده قبل أسبوعين.
وقالت الوزارة "بذل الوزير المالكي الجهد الكبير في هذا الصدد خلال لقائه بالرئيس الجديد الذي أوعز لوزير خارجيته بترتيب الأمور مع الوزير المالكي".
وفي أعقاب ذلك أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق سفارة إسرائيل في باراجواي.
(شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)
رويترز