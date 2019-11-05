هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 11:37 ص

دبي (رويترز) - قالت وزارة الخارجية القطرية يوم الثلاثاء إن قطر وتركيا تعتزمان تعزيز التعاون إلى "مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" فيما تواجه الدوحة مقاطعة دول خليجية لها.

وذكرت الوزارة في تغريدة على تويتر أن القرار اتخذ خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية الذي انعقد في الدوحة يوم الاثنين.

وساندت أنقرة الدوحة بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع قطر في منتصف 2017 واتهمتها بتمويل جماعات متشددة.

وتنفي الدوحة هذا الاتهام وتقول إن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى يوم الثلاثاء "نجحنا... في احتواء معظم آثار الحصار الجائر... وتمسكنا باستقلالية قرارنا السياسي، في مواجهة محاولة فرض الوصاية علينا".

وتقدم كل من تركيا وقطر الدعم لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السعودية وحلفاؤها تهديدا وجوديا كما صنفتها منظمة إرهابية.

(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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