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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أغسطس, 2018 01:54 م 06 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:54

علم كندا يرفرف أمام البرلمان في أوتاوا. صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)