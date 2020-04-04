هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2020 02:10 م

شاحنات تستخدم كمستشفيات ميدانية في مدينة الملك فهد الطبية في جدة بالسعودية يوم 23 مارس آذار 2020. (صورة لرويترز من وزارة الدفاع السعودية ويتم توزيعها كما تلقتها رويترز كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

الرياض (رويترز) - قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان يوم السبت إن السلطات أعلنت عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر اعتبارا من يوم‭ ‬السبت في إطار إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أنه سيتم "السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية، والتموين وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

وأشار البيان إلى أنه سيتم أيضا منع الدخول والخروج من تلك الأحياء.

(تغطية صحفية مروة رشاد - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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