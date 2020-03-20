هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 09:50 ص

دبي (رويترز) - أفادت تغريدات رسمية على تويتر بأن قطر ألغت شروطا على تأشيرات الخروج لقطاع إضافي من القوة العاملة الأجنبية لديها يشمل العاملين في صناعة النفط والغاز.

وكانت الحكومة القطرية ألغت في 2018 تأشيرات الخروج لكثير من العمال الأجانب لكن الإجراء الإصلاحي لم يشمل موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع النفط والغاز والعاملين في البحر والزراعة.

ويسعى البلد الخليجي، الذي يأمل أن يؤدي استضافته لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 إلى تعزيز اقتصاده وجهوده للتنمية، إلى إظهار أنه يؤسس نظاما حديثا يحترم كل العمال المغتربين.

ونقل بيان لوزارة الداخلية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية لؤلؤة الخاطر قولها إن قرار رفع شروط تأشيرات الخروج ينطبق على موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الوكالات الحكومية وقطاع النفط والغاز وفروعه والسفن العاملة في المياه القطرية والزراعة والري.

وذكر البيان أن القرار الذي بدأ تنفيذه يوم الخميس يستثني خمسة بالمئة من الموظفين بهذه القطاعات.

(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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