هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 02:17 م

تونس (رويترز) - نقلت وسائل إعلام رسمية في تونس عن وزارة الداخلية قولها إن فرنسيا قُتل وأُصيب جندي تونسي بعد أن طعنهما رجل بسكين في شمال البلاد يوم الاثنين.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء نقلا عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني قوله إن الشرطة تعرفت على هوية المهاجم، وهو رجل يبلغ من العمر 28 عاما وله سجل إجرامي. لكنه لم يتطرق إلى الدافع المحتمل للجريمة.

وقع الهجوم في مدينة جرزونة التي يربطها جسر بمدينة بنزرت الساحلية، بعد يوم من جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.

ونقلت الوكالة عن الحيوني قوله إن المسلح هاجم جنديا يرتدي زيا عسكريا ثم هاجم المواطن الفرنسي الذي تُوفي قبل الوصول إلى المستشفى. ولم يتسن لرويترز الوصول إلى الحيوني للحصول على تعليق.

وحاولت جماعات متشددة مرارا مهاجمة أجهزة الأمن والسياح الأجانب في تونس في السنوات الأخيرة.

وأودى هجومان في 2015 في مدينتي تونس وسوسة بحياة عشرات السياح الأجانب، لكن دبلوماسيين غربيين يقولون إن أجهزة الأمن التونسية الآن أفضل استعدادا للتصدي لخطر المتشددين.

(تغطية صحفية أنجوس مكدوال وطارق عمارة - إعداد مصطفى صالح - تحرير محمد محمدين)

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