هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 05:59 م

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن توغل الجيش التركي في شمال شرق سوريا يلحق الضرر بالعلاقات الأمريكية التركية مضيفة أن الولايات المتحدة لم تتخل عن شركائها الأكراد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للصحفيين في إفادة إن مسؤولين أمريكيين كبارا تحدثوا "مع كل نظرائنا وطالبناهم بوقف هذا التوغل" نظرا للتأثيرات السلبية المترتبة عليه في زعزعة الاستقرار في أنحاء المنطقة.

وأضاف إسبر "الضرر الجسيم الذي استشعره هو ما يلحق بعلاقتنا الثنائية".

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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