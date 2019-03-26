هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 03:40 م

أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء إن قوات تركية وروسية أجرت أول دوريات "مستقلة ومنسقة" في منطقة تل رفعت التي يسيطر عليها الأكراد بشمال سوريا.

وتسيطر على تل رفعت قوات يقودها الأكراد، وهي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا شرقي عفرين التي كانت خاضعة لسيطرة تركيا وحليفها الجيش السوري الحر منذ عملية دارت العام الماضي لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية. وقصفت تركيا مواقع لتلك الوحدات في منطقة تل رفعت هذا العام قائلة إن هذا رد على نيران استفزازية أطلقتها الوحدات.

وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء "من أجل إرساء وقف إطلاق النار والاستقرار ومنع الهجمات على قواتنا في منطقة تل رفعت... أجرت القوات المسلحة التركية والروسية أول دوريات مستقلة ومنسقة".

ونفذ الجيش التركي حتى الآن عمليتين عبر الحدود في سوريا مستهدفا وحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984.

وتركيا أحد الداعمين الرئيسيين لجماعات معارضة تحارب لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقد أجرت دوريات مع روسيا، أحد حلفاء الأسد الرئيسيين، في مناطق شمالية بموجب اتفاقات أبرمت العام الماضي.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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