هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2020 06:46 م

اسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنديا تركيا قُتل في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا يوم الأربعاء بعد انفجار على طريق إم4 السريع.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة ديميرورين للأنباء التركية الخاصة أن الانفجار نتج عن قنبلة على الطريق، لكن وزارة الدفاع ذكرت أن سبب الانفجار لم يعرف على الفور.

وقالت الوزارة "أثناء دورية على طريق في منطقة إدلب وبسبب انفجار على مسافة 250 مترا جنوبي منطقة البحث، لم يعرف سببه بعد، أصيب أحد الجنود ونقل على الفور إلى المستشفى لكنه استشهد رغم كل الجهود".

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على الإنترنت الدخان يتصاعد من مبنى على طريق إم4 السريع قبل وقوع انفجار ضخم على الطريق حيث كانت الدورية تتحرك.

واتفقت تركيا وروسيا، اللتان تدعمان طرفين متعارضين في الحرب السورية، على وقف إطلاق النار في الخامس من مارس آذار بعد أسابيع من الاشتباكات التي وضعتهما على شفا المواجهة المباشرة. وتدعم أنقرة معارضين يحاربون الرئيس السوري بشار الأسد في حين تدعم موسكو دمشق.

وأدى القتال في إدلب، الذي بدأ في التصاعد في ديسمبر كانون الأول، إلى نزوح نحو مليون شخص وأثار مخاوف من موجة هجرة جديدة إلى تركيا التي تستضيف حاليا نحو أربعة ملايين لاجئ.

ومنذ توقيع الاتفاق نفذت تركيا وروسيا 12 دورية على طريق إم4 بعضها لم يستكمل لاعتبارات أمنية وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات الأسد الشهر الماضي بانتهاك وقف إطلاق النار وحذر من أنها ستتكبد "خسائر فادحة" إذا استمرت في ذلك. وأضاف أن أنقرة لن تسمح كذلك "لأي من جماعات الظلام" في المنطقة بانتهاك وقف إطلاق النار.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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