هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 12:43 م

إسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة في شمال سوريا يوم الثلاثاء أثناء هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ووقع الهجوم في منطقة أجرت فيها تركيا عمليات عبر الحدود أُطلق عليها اسم (درع الفرات) في 2016 لإخراج مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب من المنطقة الحدودية. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الجيش التركي رد بفتح النار على أهداف لوحدات حماية الشعب.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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