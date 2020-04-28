هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2020 05:06 م

أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية إن ما لا يقل عن 40 مدنيا من بينهم 11 طفلا لقوا حتفهم لدى تفجير قنبلة في شاحنة نفط في بلدة عفرين بشمال سوريا يوم الثلاثاء منحية باللوم في الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر إن الانفجار وقع في منطقة مزدحمة في وسط عفرين. وبثت الوزارة مقطعا مصورا يظهر دخانا أسود يتصاعد في الهواء في حين سُمعت في الخلفية أصوات أبواق سيارات الإسعاف والشرطة .

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية على صلة بنشطاء أكراد على أراضيها وشنت عمليات عسكرية في شمال سوريا لإبعادها عن حدودها.

وقال الجيش التركي إن قوات سورية متحالفة معها سيطرت على عفرين، وهي منطقة تقطنها أغلبية كردية، من وحدات حماية الشعب في هجوم كبير في مارس آذار عام 2018.

وكان تفجير يوم الثلاثاء من أعنف التفجيرات التي شهدتها المنطقة التي تسيطر عليها قوات مدعومة من تركيا. وكثيرا ما تلقي أنقرة اللوم على وحدات حماية الشعب في الهجمات لكن الوحدات تقول إنها لا تستهدف مدنيين.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)

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