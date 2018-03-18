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أناس يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من بلدة حمورية في الغوطة الشرقية في سوريا يوم 15 مارس آذار 2018. تصوير عمر صناديقي - رويترز.

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موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مركز المصالحة في سوريا الذي تديره وزارة الدفاع الروسية قوله إن أكثر من خمسة آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا حتى الآن يوم الأحد.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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رويترز