وزارة الدفاع الروسية تقول إن أكثر من خمسة آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا حتى الآن يوم الأحد

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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 07:03 ص 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 07:03

أناس يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من بلدة حمورية في الغوطة الشرقية في سوريا يوم 15 مارس آذار 2018. تصوير عمر صناديقي - رويترز. (reuters_tickers)