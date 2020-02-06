هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 09:51 ص

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية فوق العاصمة دمشق في وقت مبكر يوم الخميس استهدفت مواقع عسكرية في جنوب البلاد من بينها أهداف قرب العاصمة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء أن "الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية من فوق جنوب لبنان والجولان المحتل" جاءت في موجتين الأولى قرب دمشق والثانية قرب محافظتي درعا والقنيطرة.

وأضاف البيان "ساهمت يقظة رجال دفاعنا الجوي في تدمير أعداد كبيرة من الصواريخ المعادية كما أسفر العدوان عن إصابة ثمانية مقاتلين بجراح وأضرار بالماديات" ولم يحدد البيان جنسية المقاتلين.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب.

وقصفت إسرائيل مرارا أهدافا لجماعات مدعومة من إيران في سوريا قائلة إن الهدف إنهاء الوجود العسكري الإيراني بالبلاد والذي تقول مصادر استخباراتية غربية إنه توسع في السنوات الأخيرة.

وفي الشهر الماضي قال الجيش السوري إن طائرات إسرائيلية هاجمت قاعدة تيفور الجوية الرئيسية في محافظة حمص. وفي ديسمبر كانون الأول قالت دمشق إن دفاعاتها الجوية اعترضت صواريخ أُطلقت من جهة إسرائيل على أهداف على أطراف دمشق.

(تغطية صحفية سمر حسن من القاهرة وسليمان الخالدي من عمان وكندة مكية في دمشق ومايان لوبيل في القدس- إعداد سها جادو للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك